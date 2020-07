Was lässt Lilly Beckers Herz höherschlagen? In der neuen ProSieben-Spieleshow "Die! Herz! Schlag! Show!" stellen sich sechs Promis heute Abend einer besonderen Herausforderung: Zwei Teams bestehend aus jeweils drei Kandidaten duellieren sich in verschiedenen Aufgaben, die sie nur meistern können, indem sie ihren Puls kontrollieren. In der ersten Folge treten unter anderem Lilly, Paul Janke (38) und Mario Basler (51) an – gegenüber Promiflash verrieten die drei vorab, mit welcher Strategie sie Herr über ihren Herzschlag werden wollen!

"Ich habe mir für jede mögliche Aufgabe meine entsprechenden Gedanken zurechtgelegt", gab Lilly preis. Um ihren Puls niedrig zu halten, stelle sie sich vor, völlig gelassen auf einer Schaukel in ihrem Garten zu sitzen. Ihren Puls in die Höhe treibt sie dagegen sowohl mit Erinnerungen an negative Erlebnisse – als auch indem sie sich ihren Spross Amadeus (10) vorstelle: "Das Lächeln meines Sohnes lässt mein Herz hüpfen. Es gibt, glaube ich, für Mütter keinen schöneren Moment, der das eigene Herz höherschlagen lässt", erzählt sie.

Pauls Puls schieße dagegen sowohl beim Sportmachen in die Höhe als auch beim Anblick hübscher Frauen. Obwohl er offenbar gut einschätzen kann, welche Faktoren sich auf seine Herzfrequenz auswirken, scheint er großen Respekt vor dem neuen Spielprinzip zu haben: "Den eigenen Herzschlag zu kontrollieren, ist, denke ich, gar nicht so einfach. Gerade wenn man sich darauf fokussiert, wird es eher schwerer." Deshalb wolle er einfach ruhig bleiben und "in der Situation das Beste daraus machen."

Pauls Show-Rivale Mario erklärt, was seinen Herzschlag erhöht: "Wenn ich mehr als 18 Meter laufen muss." Er wolle ihn dann entweder wieder senken, indem er aufhört zu laufen – oder durch Gedankenkraft: "Ich kann gut komplett abschalten. Das wird sich sicher auf meinen Herzschlag auswirken."

"Die! Herz! Schlag! Show!" läuft immer montags ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

