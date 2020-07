Isabelle Green erwartet ihren ersten Nachwuchs! Im vergangenen Herbst versuchte die Beauty in der australischen Version des TV-Formats Love Island, ihre große Liebe zu finden – allerdings ohne Erfolg. Nach dem Finale der Kuppelshow dürfte es im Privatleben der Blondine allerdings ordentlich gefunkt haben. Die Schönheit aus Down Under überraschte ihre Community nämlich jetzt mit einer ganz besonders erfreulichen Neuigkeit: Isabelle ist zum ersten Mal schwanger!

"Die letzten vier Monate waren heftig. Schwanger sein ist ganz schön anstrengend", teilte Isabelle ihren Followern freudig via Instagram mit. Dabei ist ihr in den vergangenen Wochen sogar schon ein klitzekleiner Babybauch gewachsen, den die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans nicht vorenthalten will: In Unterwäsche posiert die Australierin vor dem Spiegel im Badezimmer und hält dabei liebevoll ihr Bäuchlein. Bereits im Dezember soll es soweit sein und Isabelle kann ihren Nachwuchs in den Armen halten.

Über den Vater des Kindes verlor Isabelle bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch kein Wort. "Keine Sorge, ich werde euch auf dem Weg noch viele weitere Updates geben", versprach die 27-Jährigen ihren Fans. Erste typische Wehwehchen einer Schwangerschaft machten sich jedenfalls schon bemerkbar: In den zurückliegenden Monaten fühlte sich Isabelle extrem unwohl, war müde und hatte mit Übelkeit zu kämpfen.

Isabelle Green, Reality-TV-Star

Isabelle Green, bekannt durch die australische Version von "Love Island"

Isabelle Green, australische TV-Bekanntheit



