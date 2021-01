Was für Bilder! 2019 suchte Isabelle Green noch ihre große Liebe bei der australischen Version von Love Island. Ihren Partner fürs Leben fand die junge Frau aber schließlich abseits der Kameras. Im Juli vergangenen Jahres verkündete sie, dass sie in anderen Umständen sei, und kurz nach dem Jahreswechsel war es dann auch schon so weit: Ihre Tochter Dakota erblickte das Licht der Welt. Jetzt gab Isabelle ziemlich intime Einblicke in den Geburtsprozess!

"Ich war viel zu erledigt, um es in den sozialen Medien richtig mit euch zu teilen", schrieb die Beauty auf Instagram zu einigen Bildern, die Isabelle offenbar kurz vor der Geburt ihres Nachwuchses und wenige Augenblicke später zeigen. Während sie sich auf einem Bild nur in Unterwäsche bekleidet und mit noch deutlich sichtbarer Babykugel auf einem Bett abstützt, liegt auf einer anderen Aufnahme ihre augenscheinlich gerade erst geborene Tochter auf ihrer Brust. In ein weißes Handtuch eingewickelt und noch mit Käseschmiere bedeckt, blickt Isabelles Nachwuchs in die Kamera.

"Du bist so eine beeindruckende Frau. Dakota kann sich glücklich schätzen, dich zur Mutter zu haben", oder "Gut gemacht, Mama! Willkommen im besten Klub der Welt. Dein Leben wird nicht mehr so sein wie zuvor", lauteten nur zwei der zahlreichen positiven Kommentare unter Isabelles ehrlichem Social-Media-Beitrag.

Isabelle Green, Reality-TV-Star

Isabelle Green und ihre Tochter Dakota

Isabelle Green, australische TV-Bekanntheit

