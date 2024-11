Ein Sohn: Isabelle Green ist zum zweiten Mal Mama geworden

Isabelle Green, bekannt aus Love Island Australien, und ihr Verlobter Josh Elliott haben ihr erstes gemeinsames Kind willkommen geheißen – einen kleinen Jungen. Die frischgebackene Zweifach-Mama teilte eine Reihe zuckersüßer Babyfotos auf Instagram, die zeigen, wie sie ihren Sohn liebevoll in den Armen hält. In einem besonders herzerwärmenden Bild ist Isabelle zu sehen, wie sie gleichzeitig ihren kleinen Sohn und ihre dreijährige Tochter Dakota sanft an sich drückt. Das Baby kam am 7. November um 12:30 Uhr zur Welt und trägt den Namen Emmanuel James Elliott, wie die Blondine in der Bildüberschrift verriet.

"Seine Geburt war eine ziemlich wilde Geschichte, die ich bald erzählen werde. Bub ist supergesund, kam mit fast 4 kg zu Hause zur Welt und ist definitiv kein kleines Baby", schrieb Isabelle weiter. Neben Emmanuel hat die 32-Jährige bereits ihre Tochter Dakota, die sie mit dem Fitnesscoach Dean Tahana teilt. Im Februar verkündete Isabelle voller Stolz ihre Verlobung mit dem Vater ihres zweiten Kindes, Josh. Auf Instagram präsentierte sie ihren funkelnden Diamantring und teilte Bilder vom romantischen Antrag, der während eines Picknicks auf einem malerischen Hügel in Queensland stattfand. "Natürlich habe ich Ja gesagt!", ließ sie dazu verlauten.

Nach der Geburt ihres ersten Kindes ließ Isabelle ihre Follower an ganz persönlichen Momenten teilhaben. "Ich war viel zu erledigt, um es in den sozialen Medien richtig mit euch zu teilen", schrieb sie auf ihrem Instagram-Kanal und veröffentlichte dazu intime Bilder, die die letzten Momente vor und direkt nach der Geburt festhalten. Auf einem der Bilder stützt sich die Reality-TV-Darstellerin, nur in Unterwäsche bekleidet, mit noch deutlich sichtbarem Babybauch auf dem Bett ab. Ein weiteres Foto zeigt ihre Tochter, eingehüllt in ein weißes Handtuch und mit Käseschmiere bedeckt, wie sie sanft auf Isabelles Brust liegt und in Richtung Kamera blickt.

Instagram / isabellegrace Isabelle Green im August 2024

Instagram / isabellegrace Isabelle Green und ihre Tochter Dakota

