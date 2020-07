Wie der Vater, so der Sohn! Alessio Lombardi (5) macht zurzeit mit seiner Mutter Sarah (27) und ihrem Freund Julian Büscher (27) Urlaub in Portugal: Das Trio genießt die warmen Temperaturen und das Meer. Nur einer fehlt dem Kleinen offenbar: Papa Pietro Lombardi (28). Denn mit jedem Tag scheinen sich die beiden immer ähnlicher zu werden. Nun hat Klein-Alessio seinen Vater mit einer Videobotschaft überrascht, in der er sogar Sprüche wie Pietro klopft.

Offenbar hat der Fünfjährige die Coolness in die Wiege gelegt bekommen. In seiner Instagram-Story teilte Sarah jetzt mehrere Clips, in denen Alessio seinem Papa ein paar Urlaubsgrüße zukommen lässt. "Wir sind im Urlaub und gehen gleich in den Pool. Olé, olé, Peace", jubelt Alessio. Da hat sich der Promi-Spross wohl ein paar Sätze von Pietro abgeschaut: Denn mit lockeren Sprüchen richtet sich der Musiker regelmäßig an seine Community.

Der Künstler ist offenbar sehr stolz auf sein "Mini-Me" – und total gerührt. Auf seinem Social-Media-Kanal hat er Alessio prompt geantwortet mit den Worten: "Vermisse meinen Schatz so sehr". Pietro zählt anscheinend die Tage, bis er seinen geliebten Sohnemann wieder in die Arme schließen kann.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Alessio

Anzeige

Facebook / Pietro Lombardi Pietro und Alessio Lombardi, 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de