Heiß, heißer, Sarah Lombardi (27)! Die Sängerin lässt es sich momentan so richtig gut gehen: Seit einigen Monaten ist sie an den Fußballer Julian Büscher (27) vergeben – und genießt mit ihm nun erstmals die Sommerzeit. Nachdem das Paar zuletzt ein paar Tage in Straßburg verbracht hatte, zog es die beiden nun – zusammen mit Sarahs Sohn Alessio (5) – ins sonnige Portugal. Doch Sarah sorgt dafür, dass auch ihre Fans hierzulande ordentlich ins Schwitzen kommen: Sie posierte nun superheiß vor traumhafter Meerkulisse!

Auf Instagram lässt die Brünette ihre Follower an ihrer Auszeit teilhaben. Auf ihrem neuesten Schnappschuss sticht aber nicht nur die wunderschöne Landschaft ins Auge – sondern vor allem Sarahs knackiger Bikinibody: Im zitronengelben Zweiteiler steht Sarah auf einem Felsen, streckt eine Hand nach oben und schaut lasziv über ihre Schulter zurück in die Kamera. "Urlaubsmodus an!", verkündete sie unter dem Bild.

Tatsächlich kommen Sarahs Abonnenten im Moment häufiger in den Genuss Fotos. Im Juni zeigte sie ihren Supportern ihre Figur in schwarzer Bademode vor dem heimischen Spiegel – ihr trainierter Körper kann sich schließlich auch sehen lassen: Sarah schwitzt nicht nur regelmäßig im Gym, sondern entdeckte dank Julian auch das Joggen für sich.

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi in Portugal

Instagram / sarellax3 Julian Büscher und Sarah Lombardi

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Juni 2020



