Serge Gnabry (25) schwebt im Liebesglück – und das sollen nun wohl alle wissen! Schon seit einiger Zeit ist die Gerüchteküche um den Profifußballer heftig am Brodeln: Er soll nämlich eine neue Freundin haben. Einige Fans vermuten, dass er mit der Tänzerin Sandra Jerze zusammen ist, denn bereits seit Monaten kommentieren sie gegenseitig ihre Beiträge im Netz. Zu einer möglichen Liebelei haben sie sich bislang allerdings noch nicht geäußert – bis jetzt: Sandra hat das erste Pärchenfoto veröffentlicht!

In seiner Instagram-Story teilte das Model nun das erste gemeinsame Bild mit Serge. Dieser legt darauf zärtlich seinen Arm um seine Liebste, während sie sich lässig an seine Schulter lehnt. Dass die beiden ein Paar sind, dürfte spätestens mit der darauffolgenden Sequenz deutlich werden: Sandra lud ein Foto von Serge in einem weißen Bademantel hoch und schrieb dazu: "Ich liebe dich."

Möglicherweise dauert die Liaison der beiden auch schon etwas länger. Bereits im vergangenen Frühjahr schrieb Serge unter eines von Sandras Fotos: "Was für eine Bombe ist meine Neue!" Damit nicht genug, nannte sie ihn in einem Kommentar vom 16. März "Hubby", die englische Abkürzung für "husband", zu deutsch: Ehemann.

Getty Images Serge Gnabry im Juni 2020 in Bremen

Getty Images Serge Gnabry im Dezember 2018 in Amsterdam

Instagram / sergegnabry Serge Gnabry, Fußballer



