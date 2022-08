Panne vor WM? Enthüllt Rapper hier die geheimen DFB-Trikots?

Sind das die neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft für die Fußballweltmeisterschaft 2022? Die WM in Katar steht in den Startlöchern. Vom 21. November bis 18. Dezember 2022 finden die Spiele diesmal statt – im Winter statt wie gewohnt im Sommer, da es im Sommer in Katar schlichtweg zu heiß ist, um verantwortungsvoll Fußball spielen lassen zu können. Dennoch laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Ist jetzt das Trikot der Deutschen für die WM geleakt worden?

Der Rapper Pajel teilte am Dienstag ein Video auf Instagram – mit zwei Weltstars an seiner Seite. In der kurzen Aufnahme stellt der Musiker seinen neuen Song "So wie wir" vor, zusammen mit den arrivierten Nationalspielern Serge Gnabry (27) und Thomas Müller (32). Die anderen Personen in dem Video könnten sowohl die Heim- als auch das Auswärtsjerseys der deutschen Männer tragen. Das weiße Heimtrikot hat einen weißen Längsstreifen in der Mitte – und entspricht dem, was das Portal Footy Headlines am Montag bereits leakte.

Aber damit nicht genug: Es sind außerdem Trikots in Schwarz zu sehen, die für Auswärtsspiele genutzt werden könnten. Zudem tauchen Shirts in Weinrot in dem Clip auf – die Farbe wurde schon öfters für das Ausweichtrikot genutzt – unter anderem, als die deutsche Mannschaft unter Joachim Löw (62) bei der WM 2014 7:1 gegen Brasilien siegte.

Instagram / pajel.46 Pajel, Rapper

Getty Images Serge Gnabry und Thomas Müller, Mai 2022

Getty Images Brasilien gegen Deutschland bei der WM 2014

