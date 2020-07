Diese Körperstelle stört Dagi Bee (25) extrem! Die erfolgreiche YouTuberin verriet vor wenigen Tagen in einem Clip, dass ihre vollen Lippen nicht von Natur aus füllig seien, sondern sie ihren Schmollmund mehreren Unterspritzungen zu verdanken habe. Die Web-Bekanntheit würde aber offenbar am liebsten noch ein weiteres Körperteil beim Beauty-Doc verändern lassen: Dagi ist nämlich mit ihrem Bauch ganz schön unzufrieden!

In dem YouTube-Video, in dem sie auch über ihre Lippen sprach, erklärte die 25-Jährige einem Fan, dass sie als Jugendliche mit einem Makel überhaupt nicht zurechtgekommen sei: "Und zwar ist es mein Bauch. Es ist definitiv kein reines Fett, was da dran ist. Es ist definitiv mehr Hautüberschuss als Fett." Sie sei zwar immer sehr schlank gewesen – in der Körpermitte jedoch nie ganz flach.

Die Haut stört die Blondine offenbar sogar so sehr, dass sie überlegte, sich deswegen unters Messer zu legen. "Ich habe mir schon wirklich tagelang den Kopf darüber zerbrochen: Soll ich mir eine Fettabsaugung machen?", gab sie zu. Damit wolle sie aus einem bestimmten Grund aber erst einmal warten: "Es macht eigentlich mehr Sinn, wenn ich erst mal schwanger werde und es danach eventuell mache."

Instagram / dagibee Dagi Bee auf den Malediven, 2019

Instagram / dagibee Dagi Bee auf Ibiza, 2020

Instagram / dagibee Web-Star Dagi Bee im Februar 2019



