Diese YouTuberin steht zu ihren Beauty-Eingriffen! Dagi Bee (25) gehört zu Deutschlands bekanntesten Webstars und unterhält ihre Fans auf der Videoplattform nicht nur regelmäßig mit Lifestyle-Clips, sondern versorgt sie auch mit Tipps und Tricks zum Thema Schönheit. So wundert es nicht, dass die Influencerin selbst ebenfalls viel Wert auf ihr Aussehen legt. Jetzt gab sie sogar zu, dass sie dabei auch gerne nachhilft: Die Blondine hat sich bereits mehrere Male ihre Lippen aufspritzen lassen!

Auf die Nachfrage vieler Fans hin machte Dagi nun in einem neuen YouTube-Video das Beauty-Geständnis: "Ich habe mir meine Lippen tatsächlich schon ein paar Mal machen lassen." Sie habe ihre Schönheitseingriffe in der Vergangenheit zwar nicht dementiert: "Aber ich habe es auch nie bejaht – also ich habe nie gesagt, dass ich es gemacht habe." Da nun viele ihrer Follower bei ihr nachgehakt hätten, habe sie sich dazu entschlossen, offen dazu zu stehen.

Demnach hat Dagi schon eine richtige Beauty-Odyssey hinter sich: Sie habe sich einmal die Lippen vergrößern lassen, sei mit dem Ergebnis aber unzufrieden gewesen. Daraufhin habe sie die unterspritze Hyaluronsäure wieder entfernen und ihre Lippen anschließen erneut optimieren lassen. Auch wenn sie mit dem aktuellen Ergebnis glücklich zu sein scheint, warnte sie ihre Fans: "Es tut hardcore weh, sage ich euch jetzt schon! Es ist auf jeden Fall nichts für schwache Nerven!"

Instagram / dagibee Influencerin Dagi Bee auf Ibiza, 2020

Instagram / dagibee Webstar Dagi Bee im Mai 2020

Instagram / dagibee Dagi Bee im Juni 2020



