Ob viele Fans überhaupt über Sylvie Meis (42) multikulturellen Hintergrund Bescheid wissen? Die schöne Moderatorin wurde bekannterweise in den Niederlanden geboren, genauer gesagt in der winzigen Gemeinde Breda. Doch die Wurzeln ihrer Eltern liegen nicht nur in dem westeuropäischen Königreich: Ihre Mutter kommt aus Belgien, ihr Vater ist indonesischer Abstammung. Doch wie viel Einfluss hat und hatte die asiatische Kultur auf Sylvies Leben?

Darüber plauderte die baldige Braut nun in der YouTube-Sendung Lasst uns reden, Mädels mit Motsi Mabuse (39), Marijke Amado (66), Marlene Lufen (49) und Saskia Valencia (55): "Ich bin mit der indonesischen Kultur aufgewachsen. Auch, wenn ich meine Haut anschaue, das ist das Asiatische an mir!" Besonders eine Sache vermisse sie auch heute noch sehr: "Die Sehnsucht nach indonesischem Essen wird immer da sein. Und das kann ich leider nicht kochen!"

Besonders ihre Hautfarbe hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen gesorgt. Denn viele Fans hatten Sylvie mehrfach vorgeworfen, ihre Bräune vor allem den Besuchen im Sonnenstudio zu verdanken: "Meine Hautfarbe hat diesen Goldton, weil mein Vater Halb-Indonesier ist. Nicht, weil ich ins Solarium gehe. Das brauche ich nicht!", erklärte sie damals.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im Juni 2020

Getty Images Sylvie Meis bei "Let's Dance", April 2017

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin



