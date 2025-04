"Nur eine Zahl": Sylvie Meis feiert Älterwerden mit sexy Pic

Sylvie Meis hat sich für ihren Geburtstag etwas Besonderes einfallen lassen. Die Moderatorin feierte gestern ihren 47. Ehrentag und veröffentlichte zu diesem Anlass einen selbstbewussten und sexy Instagram-Schnappschuss, auf dem sie in einem eleganten schwarzen Body und Overknee-Stiefeln posierte. Darüber hinaus machte sie deutlich: Sie hat überhaupt kein Problem mit ihrem Alter. "Das Alter ist nur eine Zahl – die Einstellung bleibt zeitlos", betont die TV-Persönlichkeit. "Es geht nicht darum, die Jahre zu zählen – es geht darum, jeden Moment zu nutzen. Das Leben mit Leidenschaft, Selbstvertrauen und ein wenig Glanz zu leben, wird nie aus der Mode kommen."

In diesem Beitrag verdeutlicht sie, wie wichtig es ist, sich selbst immer treu zu bleiben, "jedes Kapitel" anzunehmen und "nie die Freude am Leben" zu verlieren. Auch in einem weiteren Post bringt sie ihre positive Lebenseinstellung zum Ausdruck. "Wieder ein Jahr älter – und dankbarer denn je für dieses schöne Leben. Jedes Jahr erinnert mich daran: Es geht nicht um Perfektion – es geht um Wachstum, Liebe und darum, jeden einzelnen Moment in vollen Zügen zu genießen", bekräftigt Sylvie. "Auf dass wir das nächste Kapitel mit offenem Herzen, positivem Denken und ein bisschen mehr Glanz in Angriff nehmen."

Bereits im Vorfeld ihres Geburtstags machte die Love Island-Moderatorin deutlich, wie reflektiert und gelassen sie auf ihr Leben blickt. Vergangene Woche teilte sie die Gedanken bezüglich ihrer vergangenen Beziehungen in den sozialen Medien und erklärte, dass sie erkannt habe, dass das Wesentliche der eigene Selbstwert sei. "Ich war zweimal verheiratet und geschieden, öfter verlobt, als ich zählen kann, und hatte einige Partner auf dem Weg", schrieb Sylvie, bevor sie hervorhob: "Durch all die Höhen und Tiefen war das Einzige, was immer geblieben ist, die Liebe, die ich zu mir selbst entwickelt habe."

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, April 2025

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis

