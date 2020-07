Bei Johnny Ortiz klickten die Handschellen! Der Schauspieler erlangte an der Seite von Kevin Costner (65) im Sportdrama "City of McFarland" internationale Bekanntheit. Letztes Jahr war der US-Amerikaner auch in "El Camino: Ein 'Breaking Bad'-Film" zu sehen, in dem die Handlung der Serie Breaking Bad fortgesetzt wurde. Doch jetzt wird der Jungstar seine Freiheit wohl für eine Weile aufgeben müssen: Er wurde wegen versuchten Mordes verhaftet!

Laut Rechtsdokumenten, die TMZ vorliegen, soll Johnny mit einem anderen Mann namens Armando Miguel Navarro versucht haben, einen gewissen Brian Duke umzubringen. Der versuchte Mord sei "zum Nutzen, auf Anweisung und in Verbindung mit einer kriminellen Gang gewesen, die zum Ziel hat, das kriminelle Verhalten von Gang-Mitgliedern zu fördern und zu unterstützen", heißt es. Während Armando den Abzug der Pistole betätigt haben soll, sei bisher unklar, welche Rolle Johnny in der Angelegenheit spielte. Für die Staatsanwaltschaft sei jedoch die Anklage wegen versuchten Mordes gerechtfertigt gewesen.

Der Filmstar soll bereits im Mai verhaftet worden sein. Der Richter habe eine Kaution auf umgerechnet fast eine Million Euro festgesetzt. Während er hinter Gittern sitzt, beharrt seine Familie auf seine Unschuld. Auf einer für ihn eingerichteten Webseite schreiben sie: "Johnny ist alles für unsere Familie. Er tut so viel für die lateinamerikanische Community. Er sitzt im Gefängnis für etwas, das er nicht getan hat!"

Anzeige

Getty Images Johnny Ortiz im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Johnny Ortiz, 2018

Anzeige

Getty Images Johnny Ortiz im Jahr 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de