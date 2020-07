Johnny Ortiz muss sich vor Gericht verantworten! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Schauspieler – bekannt aus dem Streifen "El Camino: Ein 'Breaking Bad'-Film" – verhaftet worden ist. Der Grund: Er soll zusammen mit einem Partner versucht haben, jemanden umzubringen. Welche Rolle der TV-Darsteller bei dem Attentat genau spielte, ist bisher allerdings nicht bekannt. Nun wurde gegen den 24-Jährigen Anklage erhoben.

Fox News bestätigt die neuesten Entwicklungen seit Johnnys Festnahme. Dem Angeklagten wird ein vorsätzlicher Mordversuch vorgeworfen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Los Angeles reichte die Anklage gegen ihn am vergangenen Montag ein. Auch Johnnys vermeintlichem Komplizen wird der Prozess gemacht. Die erste Anhörung soll am 22. September stattfinden. Bis dahin sitzt der Schauspieler gegen eine Kaution von umgerechnet knapp einer Million Euro hinter Gittern.

TMZ liegen juristische Dokumente über den Fall vor. Darin heißt es, der versuchte Mord sei "zum Nutzen, auf Anweisung und in Verbindung mit einer kriminellen Gang gewesen, die zum Ziel hat, das kriminelle Verhalten von Gang-Mitgliedern zu fördern und zu unterstützen." Johnnys Familie beharrt seit seiner Festnahme auf der Unschuld des Filmdarstellers.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Johnny Ortiz

Anzeige

Getty Images Johnny Ortiz auf der Weltpremiere von "El Camino" im Oktober 2019 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Johnny Ortiz im Jahr 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de