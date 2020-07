Ekaterina Alexandrovskayas Tod soll kein Unfall gewesen sein... Seit vergangenem Freitag trauert die Sportwelt um die talentierte Eiskunstläuferin, die im Alter von gerade einmal 20 Jahren verstarb. Zunächst war nicht klar, wie oder woran sie gestorben ist. Russische Medien behaupteten dann, dass sie aus dem sechsten Stock eines Hochhauses gestürzt sei. Nun bestätigte der Trainer der kürzlich Verstorbenen die traurige Todesursache.

Gegenüber AFP erklärte Andrej Tschekalo, dass sein ehemaliger Schützling wirklich bei einem Sturz aus einem Fenster im sechsten Stockwerk ums Leben kam. Zudem meinte der Eiskunstlauftrainer, dass bei Ekaterina vor Kurzem Epilepsie diagnostiziert wurde und sie an Depressionen litt. Dass es sich bei dem Unglück ganz offensichtlich um einen Suizid handelte, betonten auch Polizeiquellen im Interview mit den russischen Nachrichtenagenturen Interfax und TASS.

Im Netz nahmen bereits zahlreiche Fans, Freunde und die International Skating Union Abschied von Ekaterina. Ihr ehemaliger Tanzpartner Harley Windsor verfasste dafür einige liebevolle Zeilen für sie auf Instagram: "Alles, was wir gemeinsam erreicht haben, werde ich nie vergessen und es wird immer in meinem Herzen bleiben. Auf diese Nachricht kann man sich nicht vorbereiten. Ruhe in Frieden, Katia."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Ekaterina Alexandrovskaya im August 2017 in Sydney

Getty Images Ekaterina Alexandrovskaya bei den Olympischen Winterspielen 2018

Getty Images Ekaterina Alexandrovskaya und Harley Windsor, Sportler



