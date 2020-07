Was war die Ursache für ihr frühes Ableben? Am Samstag wurde bekannt gegeben, dass Ekaterina Alexandrovskaya verstorben ist – die talentierte Eiskunstläuferin wurde nur 20 Jahre alt. Wie die gebürtige Russin und Olympionikin ums Leben gekommen war, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärt. Doch nun soll feststehen, wie es zu dem tragischen Tod von Ekaterina gekommen sein soll!

Es stand zuvor bereits fest, dass die russisch-australische Athletin am Freitagabend in ihrer Geburtsstadt Moskau verstorben war. Und wie The Sun nun unter Berufung auf russische Medien berichtet, soll die 20-Jährige in ihrer Heimat aus einem Fenster gestürzt und an den Folgen des Unfalls gestorben sein. Die genaue Todesursache muss aber noch ermittelt werden. Die Zeitung zitiert dazu die russische Webseite "Izvestiu", auf der mitgeteilt wurde, dass alle Umstände des Vorfalls geklärt werden sollen.

Jan Dijkema, der Präsident der International Skating Union, erklärte auf der Website der Organisation: "Die ISU ist schockiert über die Nachricht von Ekaterinas Tod. Sie war eine talentierte Paarläuferin und die Eiskunstlauf-Community wird sie vermissen. Wir sprechen ihrer Familie, ihren Freunden und Mannschaftskameraden unser tiefstes Mitgefühl aus und trauern um diesen tragischen Verlust."

Getty Images Harley Windsor und Ekaterina Alexandrovskaya

Getty Images Ekaterina Alexandrovskaya und Harley Windsor im März 2017

Getty Images Ekaterina Alexandrovskaya, Eiskunstläuferin



