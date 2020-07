Sie hinterlässt eine große Lücke in der Sportwelt! Am Wochenende wurde überraschend berichtet, dass Ekaterina Alexandrovskaya am Freitag in ihrer Geburtstadt Moskau verstorben ist. Sie soll aus einem Fenster gestürzt sein – zur genauen Todesursache ist noch nichts bekannt. Zu Lebzeiten hatte sie mit ihrem ehemaligen Eiskunstlaufpartner Harley Windsor große Erfolge auf dem Eis gefeiert. Im Netz äußerte sich der 23-Jährige bestürzt über den Tod seiner früheren Kollegin!

"Worte können nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich bin am Boden zerstört", schrieb er auf Instagram zu einem Bild, auf dem er und Ekaterina bei einer Pressekonferenz zu sehen sind. Was wir gemeinsam erreicht haben, ist etwas, was ich niemals vergessen und immer in meinem Herzen tragen werde." Auf solche Neuigkeiten sei man nie vorbereitet, fügte er traurig hinzu. "Ruhe in Frieden, Katia."

2017 waren Ekaterina und Harley Junioren-Weltmeister geworden. Ein Jahr später nahmen sie an den Olympischen Winterspielen 2018 für Australien teil und landeten auf dem 18. Platz. Anfang des Jahres trennte sich das Duo und Ekaterina zog sich aus dem Sport zurück.

Getty Images Ekaterina Alexandrovskaya, Eiskunstläuferin

Getty Images Ekaterina Alexandrovskaya und Harley Windsor in Oberstdorf, September 2017

Getty Images Ekaterina Alexandrovskaya in Sydney, August 2017



