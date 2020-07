Sarah-Jane Wollny (21) hat Schmetterlinge im Bauch! Bekannt wurde die 21-Jährige durch ihre Auftritte bei Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie: In dem Reality-Format werden ihre Geschwister und Mutter Silvia (55) in ihrem Alltag von Kameras begleitet. Auch Sarah-Jane taucht regelmäßig in der Sendung auf und ist den Wollny-Fans ans Herz gewachsen. Nun gibt es tolle Neuigkeiten von der Reality-TV-Darstellerin: Sie verriet auf ihrem Social-Media-Kanal, dass sie vergeben ist.

Das Liebesgeheimnis lüftete Sarah-Jane in einer Frage-Antwort-Runde bei Instagram. Die Fans wollten dort von der Netz-Bekanntheit wissen, ob sie einen Freund habe. Diese Frage beantwortete sie klar und deutlich mit "Ja". Mehr gab sie aber noch nicht über ihren Liebsten preis. Dafür enthüllte die Wollny-Tochter, dass der neue Mann an ihrer Seite auch in ihrem aktuellen Urlaub in der Türkei mit dabei sei. Mit diesen Informationen muss sich ihre Community wohl erstmal zufriedengeben, denn vorerst möchte Sarah-Jane anscheinend nicht mehr dazu sagen.

Trotzdem teilte die Frischverliebte laut RTL vor einigen Tagen ein Foto, auf dem man ein in den Sand gemaltes Herz sah. Daneben hätten die Buchstaben "S" und "T" geprangt. Das könnte ein vielsagender Hinweis auf den Anfangsbuchstaben des Namens von ihrem unbekannten Freund sein. Denkt ihr, Sarah-Jane wird das Rätsel bald lösen und ein Pärchenbild posten? Stimmt unten ab!

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Juli 2020

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Reality-Star

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie, RTL II Sarah-Jane Wollny



