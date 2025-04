Update zur Hautstraffungs-OP: Sarah-Jane Wollny ist happy

Sarah-Jane Wollny (26) gibt ihren Fans ein Update zu ihrer kürzlich durchgeführten Hautstraffungs-OP. Die 26-Jährige ließ sich im März operieren und zeigt die bisherigen Ergebnisse stolz in ihrer Instagram-Story. Dabei präsentiert sie ihren Followern die verbliebenen Narben am Bauch und an ihren Armen. Noch sind deutliche Zeichnungen zu erkennen, doch die Die Wollnys-Berühmtheit ist sich sicher, dass diese nach und nach verblassen werden. Nichtsdestotrotz ist Sarah-Jane zufrieden. "Ich bin richtig happy, Leute. Und das ist die Hauptsache, denn ich habe die OP ja für mich gemacht und für niemand anderen", freut sie sich.

Glücklich mache Sarah-Jane auch der Gedanke, dass sie bald wieder mit Sport anfangen könne. Die Blondine habe in den vergangenen Wochen ungewollt weitere Kilos zugenommen, was sie an den Beinen merke, weil dort keine Haut entnommen wurde. Dem versuche sie "mit Sport entgegenzuwirken", erklärt sie. Doch das Sporttreiben kann ihr auch anderweitig helfen: "Um Wut und Frust abzulassen" – wohl die Nachwirkungen der kürzlichen Trennung von ihrem langjährigen Freund Tinush Nasrii.

Dass sie von nun an getrennte Wege gehen, verkündete das ehemalige Temptation Island V.I.P.-Paar vor wenigen Tagen. "Ich möchte das Thema gar nicht groß in die Länge ziehen, aber Sarah-Jane und ich sind mittlerweile kein Paar mehr", schrieb Tinush in seiner Instagram-Story. Sarah-Jane ist von dem plötzlichen Liebes-Aus schwer getroffen. "Diese Trennung hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen", gab sie ehrlich zu verstehen.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im April 2025

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush, Mai 2024

