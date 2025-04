Rosenkrieg? Sarah-Jane Wollny & Tinush hetzen nach Trennung

Die Trennung von Sarah-Jane Wollny (26) und Tinush Nasri sorgt aktuell für mächtig Wirbel im Netz. In ihrer Instagram-Story teilt der Die Wollnys-Spross seine Emotionen mit und lässt dabei kaum ein gutes Haar an seinem Ex. "Diese Trennung hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen", erklärt Sarah-Jane. Sie betont, dass sie der Beziehung und ihrem Ex-Partner höchste Priorität eingeräumt und sich selbst deswegen oft zurückgestellt habe. "Mir wird es nie wieder passieren, dass irgendein anderer Mensch [...] in meinem Leben Prio Nummer eins ist und ich mich hinten dran stelle", schwört sich die 26-Jährige.

Auch Tinush bleibt nicht still und reagiert in seiner eigenen Instagram-Story. Dort äußert er Bedauern über Sarah-Janes öffentliche Worte und deutet an, sich in Zukunft nicht zurückhalten zu wollen. "Ich habe gerade die Storys von einer gewissen Person gesehen. Anscheinend will man nun doch einen Rosenkrieg anfangen. Finde ich sehr schade, weil ich der Meinung bin, dass man gewisse Sachen privat halten sollte", klagt Tinush und fügt hinzu: "Aber gut, ich werde dann auch nicht meinen Mund halten und auch meine Sicht erzählen."

Sarah-Jane und Tinush gingen viele Jahre gemeinsam durchs Leben. 2018 hatten sich die beiden über Social Media kennengelernt. Im vergangenen Jahr nahmen sie zudem an Temptation Island V.I.P. teil, was ihre Beziehung auf eine harte Probe stellte. Vor rund einer Woche gab Tinush schließlich in den sozialen Medien das Liebes-Aus bekannt. Über die genauen Umstände der Trennung schweigen beide bislang.

