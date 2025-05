Sarah-Jane Wollny geht es nach der Trennung "richtig gut"

Sarah-Jane Wollny (26) ist seit Kurzem von ihrem einstigen Partner getrennt und spricht nun offen darüber, wie es ihr seither ergangen ist. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie auf der Premiere der sechsten Staffel von Kampf der Realitystars, dass sie die Trennung bereits verarbeitet hat: "Mir geht's richtig gut." Der Kontakt zu ihrem Ex-Partner Tinush Nasri besteht allerdings nicht mehr – im Gegenteil: "Ich bin überall blockiert", erklärte sie. Trotzdem zeigt sich Sarah-Jane gelassen und möchte ihren eigenen Weg gehen: "Er soll sein Leben leben. Ich leb meins und gut ist." Auf die Frage, ob sie sich bereits nach jemand Neuem umsieht, antwortete sie entspannt: "Ich bin nie auf der Suche. Es kommt, wie es kommt."

Details zur Trennung wollte Sarah-Jane zwar nicht preisgeben, machte aber deutlich, dass sie keinen Groll hegt und mit dem Kapitel abgeschlossen hat. Auch Dating-Shows sind für die Wollny-Tochter kein Tabu: "Ob ich dieses Jahr offen für eine Dating-Show wäre, weiß ich nicht. Aber prinzipiell würde das schon für mich infrage kommen." Besonders Formate wie Are You The One? fände sie interessant. Sie betont jedoch, dass sie dafür möglicherweise "zu lieb" sei – ausschließen möchte sie es aber nicht. Auch einen Partner aus der Öffentlichkeit kann sich Sarah-Jane gut vorstellen: Sie fände es sogar angenehm, wenn ihr Gegenüber die besonderen Herausforderungen des Promi-Lebens bereits kennt.

Sarah-Jane Wollny kennt das Rampenlicht seit ihrer Jugend, denn sie wuchs als Teil der bekannten TV-Familie Die Wollnys auf. Zwischen Trubel, Dreharbeiten und öffentlichem Interesse hat sich die lebensfrohe Sarah-Jane stets ihre authentische Art bewahrt. Auch in schwierigen Zeiten sucht sie offenbar lieber das Positive und richtet den Blick nach vorn, statt sich mit der Vergangenheit aufzuhalten. Mit Vorurteilen potenzieller Partner geht sie gelassen um: "Ich lerne den Menschen immer selber erstmal kennen und lass alle Vorurteile weg. Entweder sie bestätigen sich oder eben nicht." Dieses offene Mindset scheint der Reality-TV-Bekanntheit auch in Liebesdingen stets zugutezukommen.

