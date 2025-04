Sarah-Jane-Trennung: Das halten Lisa und Furkan Akkaya davon

Zu Beginn der Woche wurde bekannt, dass sich Sarah-Jane Wollny (26) und Tinush Nasri ganz überraschend getrennt haben. Gemeinsam mit Lisa Marie Akkaya (24) und Furkan Akkaya (24), der auch Akka genannt wird, stellten sie sich bei Temptation Island V.I.P. einem Treuetest und bestanden ihn. Seither verbindet die Vier eine Freundschaft. Promiflash hat bei Lisa und Akka nachgefragt, was sie zu der Trennung von Sarah-Jane und Tinush sagen. Groß überrascht scheinen sie nicht gewesen zu sein: "Wir finden es natürlich immer schade, wenn Paare, die wir gut kennen, getrennte Wege gehen, aber wir wissen auch, dass die beiden einige Baustellen hatten, an denen sie arbeiten wollten. Hat anscheinend nicht geklappt."

Lisa und Akka durften die Beziehung von Sarah-Jane und Tinush auch außerhalb des Reality-Formats kennenlernen. Die Paare verbrachten eine gemeinsame Zeit in der Wahlheimat der frischgebackenen Eltern. "Wir kennen die beiden privat sehr gut, sie haben uns auch über einen längeren Zeitraum in Dubai besucht und da haben wir sie als Paar noch mal näher kennenlernen dürfen", berichten die Eheleute im Gespräch mit Promiflash und fügen hinzu: "Wir verstehen uns nach wie vor gut und hoffen, dass die beiden im Guten auseinandergegangen sind."

Sarah-Jane und Tinush gaben ihre Trennung auf Instagram bekannt. Zu den Gründen wollen sich die Realitystars vorerst nicht äußern und bitten zudem um Privatsphäre. "Tinush hat sich vor zwei Wochen von mir getrennt. [...] Ich brauche noch ein bisschen Zeit, was das Thema angeht, denn ich hätte mir das alles anders gewünscht", erklärte das Mitglied der bekannten Großfamilie. Während der Dreharbeiten zu "Temptation Island V.I.P." zweifelten sowohl Sarah-Jane als auch Tinush an der Beziehung. Die Blondine verlor sogar das Vertrauen in ihren Partner. Dennoch gingen sie als Paar aus dem Experiment heraus, doch die Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt.

Instagram / lisa.straube Lisa Marie und Furkan Akkaya, September 2024

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

