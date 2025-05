Korb von Tinush? Sarah-Jane Wollny wollte kein Liebes-Aus

Die Temptation Island V.I.P.-Stars Sarah-Jane Wollny (26) und Tinush Nasri gehen seit rund sechs Wochen getrennte Wege. In einem Interview mit RTL plaudert die Tochter von Silvia Wollny (60) nun aber aus, dass sie das gar nicht wollte: "Es gibt hin und wieder doch auch mal Tage, die mich sehr runterziehen, weil ich von Anfang an aufrichtig geliebt habe und ich wollte diese Beziehung gar nicht beenden." Ging die Trennung also von Tinush aus?

Für Sarah-Jane war er die erste große Liebe und der Schmerz sitzt nach wie vor tief: "Das war meine erste Beziehung und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte alles zu 100 Prozent überstanden." Ihr Ex hat aber wohl keine Hoffnung mehr, was ein Liebes-Comeback betrifft – das deutet die TV-Bekanntheit zumindest gegenüber dem Sender an: "Irgendwann muss ich mir auch eingestehen, dass es nichts bringt, wenn nur eine Person kämpft. Das macht dann einfach keinen Sinn mehr, weil ich habe mich selbst verloren und ich finde jetzt einfach wieder zu mir."

Warum sich das frühere Paar trennte, behalten die zwei aktuell für sich. Sarah-Jane verrät nur so viel: Ein freundschaftliches Verhältnis haben sie und Tinush momentan nicht. "Dafür ist einfach zu viel passiert", betont sie während des Interviews. Zudem ergänzt sie, dass die Trennung noch zu frisch sei, um ausführlich darüber zu sprechen. "Ich möchte nichts aus Emotionen sagen und ihn schlecht machen, weil das ist definitiv nicht meine Intention", erklärt sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und ihr Freund Tinush, Mai 2024

Anzeige Anzeige