Monate nach Trennung: Zoff bei Sarah-Jane Wollny und Tinush

Ein hitziger Schlagabtausch zwischen Sarah-Jane Wollny (26) und ihrem Ex-Partner Tinush Nasri entfacht sich öffentlich in den sozialen Medien. Der Zoff des einstigen Paares fing mit einer banalen Aussage an. Als ein TikTok-User Tinush fragte, wofür man ihn kennen könnte, außer durch seine Teilnahme an Temptation Island V.I.P., antwortete der Realitystar kurz: "Das war's eigentlich, das war mein erstes Format." Doch für die Wollny-Tochter reichte diese Aussage, um ihren Ex an den Pranger zu stellen.

Auf Instagram stellte sie klar, dass Tinush sein TV-Debüt bei den Wollnys hatte. "Dieser Moment, wenn man nicht mit der Ex in Verbindung gebracht werden will, die einen in die Öffentlichkeit gebracht hat", wetterte Sarah-Jane und fügte bissig hinzu, dass Ehrlichkeit scheinbar nicht seine Stärke sei. Doch damit war die Diskussion noch lange nicht beendet: Statt Einsicht zu zeigen, bedankt Tinush sich sarkastisch bei seiner Ex und fügte hinzu, dass er ohne Sarah-Jane ein "Niemand" geblieben wäre. Nachdem die 26-Jährige mit der Bemerkung gekontert hatte, dass er das immer noch sei, setzte Tinush noch einen drauf: "Wer will auch schon gerne mit diesem Namen in Verbindung gebracht werden."

Diese Bemerkung hat für Sarah-Jane dann endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich fassungslos über das Verhalten ihres Verflossenen: "Mir fehlen die Worte, einfach nur ekelhaft. Warum ich das teile? Damit ihr seht, wie widerlich sein Charakter ist." Nicht erst seit diesem Schlagabtausch scheint ein Liebescomeback zwischen Tinush und Sarah-Jane ausgeschlossen zu sein. Schon kurz nach der Trennung erklärte die Blondine gegenüber Promiflash, dass sie in eine Zukunft ohne ihren Ex blickt: "Er soll sein Leben leben. Ich leb meins und gut ist."

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

Instagram / tinush.n Tinush Nasri, Ex-Freund von Sarah-Jane Wollny

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, TV-Bekanntheit

