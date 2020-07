Die TV-Welt trauert um Regis Philbin. Bereits nach seiner Zeit bei der Marine entdeckte der US-Amerikaner sein Talent vor der Kamera. In den frühen 60er-Jahren trat der Moderator in mehreren lokalen Talkshows in San Diego auf. Mit seinem Umzug nach New York startete eine steile Karriere: Neben seinem wöchentlichen Auftritt in der US-Version von Wer wird Millionär? mauserte sich der TV-Star zu einem der bekanntesten Gesichter im amerikanischen Fernsehen. Jetzt folgt die traurige Gewissheit: Regis ist im Alter von 88 Jahren gestorben.

"Wir sind zutiefst traurig darüber, dass unser geliebter Regis letzte Nacht eines natürlichen Todes gestorben ist", teilten die Angehörigen der TV-Bekanntheit am heutigen Samstag gegenüber People mit. Im kommenden Monat hätte Regis seinen 89. Geburtstag feiern dürfen. "Seine Familie und Freunde sind für immer dankbar für die Zeit, die wir mit ihm verbringen durften", hieß es in der Mitteilung.

Besonders durch seine Wärme, seinen legendären Sinn für Humor und die Fähigkeit, jeden Tag zu etwas Besonderem zu machen, bleibe Regis seinen Liebsten in Erinnerung. "Wir danken seinen Fans und Bewunderern für ihre unglaubliche Unterstützung und bitten um Privatsphäre, während wir um seinen Verlust trauern", ließ die Familie verlauten. Regis hinterlässt seine zweite Ehefrau und vier Kinder.

Getty Images Regis Philbin, amerikanische TV-Bekanntheit

