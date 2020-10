Kathie Lee Gifford (67) erinnerte an ihren verstorbenen Kollegen und Freund Regis Philbin (✝88). Der TV-Moderator zählte zu den bekanntesten Gesichtern im US-amerikanischen Fernsehen: Regis hatte unter anderem einige Jahre lang die US-Version der Quizshow Wer wird Millionär oder auch das Format "Live with Regis and Kathie Lee" moderiert. Im Juni dieses Jahres hatten dann traurige Nachrichten die Runde gemacht: Regis war im Alter von 88 Jahren verstorben. Jetzt zollte die Moderatorin Kathie ihrem einstigen TV-Kollegen Tribut.

"Mit Regis hat jeder Tag Spaß gemacht", betonte Kathie in der US-Fernsehsendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" und erinnerte sich: "Es war immer eine Party mit Reg." Der TV-Star habe laut der 67-Jährigen dafür gelebt, um andere Menschen glücklich zu machen – sie fasste zusammen: "Er hatte das außergewöhnlichste Leben und machte so viele Millionen Menschen froh und verdiente dabei so viele Millionen Dollar."

Kurz nach Regis' Tod im vergangenen Juli hatte sich Kathie Lee auf Instagram gemeldet und ihre große Trauer zum Ausdruck gebracht: "Es gibt keine Worte, um die Liebe, die ich für meinen kostbaren Freund Regis empfinde, vollständig auszudrücken", schrieb sie auf der Fotoplattform und betonte: "Ich habe ihn bewundert. Jeder Tag mit ihm war ein Geschenk."

Getty Images Regis Philbin, US-amerikanischer TV-Moderator

Getty Images Regis Philbin und Kathie Lee Gifford im Juni 2015 in Greenwich

Getty Images Regis Philbin im Januar 2014 in New York City

