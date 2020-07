Welche ehemalige Der Bachelor-Kandidatin hält denn hier so frech ihren Allerwertesten vor die Linse? Aktuell scheint es unter den urlaubenden Promis ein absoluter Trend zu sein, in den sozialen Netzwerken Fotos ihrer Rückansicht zu veröffentlichen. Bei dieser Dame handelt es sich um eine Ex-TV-Daterin. Ein Tipp: Die gesuchte Beauty kämpfte um die Gunst von Rosenverteiler Daniel Völz (35). Doch wem gehört nun der knackige Hintern?

Es ist Michelle Schellhaas (25), die auch bei Bachelor in Paradise im TV nach Liebe gesucht hat. Die Blondine scheint aktuell eine Auszeit zu genießen. Zum Schwimmen warf sie sich in einen knappen schwarzen Bikini, der ihr sportliches Gesäß perfekt in Szene setzt. "Ich wünsche dir den Wind im Rücken, der dich antreibt und die Sonne im Gesicht, die dich wärmt", untertitelt Michelle den Schnappschuss.

Ihre Fans und Follower finden die Rückansicht ihres Idols äußerst attraktiv. "So schön, meine Liebe", oder "von hinten genauso hübsch wie von vorne", lauten nur zwei der Kommentatoren-Beiträge unter dem Social-Media-Pic.

