Ex-Freund behauptet: Michelle Schellhaas erwartet ein Kind

Michelle Schellhaas (29) ging erst kürzlich mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit: Die Reality-TV-Bekanntheit gab preis, häusliche Gewalt durch ihren Ex-Freund erlebt zu haben. Nun meldet sich dieser ehemalige Partner auf Instagram zu Wort – und behauptet in seiner Story nicht nur, dass dies nicht der Wahrheit entspricht, sondern auch, dass sie außerdem ein gemeinsames Kind erwarten. Cem Huth schildert, er habe das Video gemeinsam mit der Bachelor in Paradise-Bekanntheit geplant, da diese ihre Kooperationspartner verloren habe. "Dann habe ich gesagt: 'Weißt du was? Ich übernehme die Verantwortung, sag einfach, ich bin das gewesen.' Für dein Kind, das du jetzt gerade hast, für das Kind, das du in deinem Bauch trägst. Ja, Michelle ist schwanger", erklärt der einstige Temptation Island V.I.P.-Verführer.

Laut Cems Aussage ist die Geschichte frei erfunden: Er habe Michelle nicht angefasst, sondern ihr nur die Erlaubnis gegeben, ihm öffentlich die Schuld zu geben, damit sie ihren Beruf als Influencerin weiter ausüben kann. "Es ist mir egal, was andere Menschen von mir denken. Weil ich Vater werde, übernehme ich die Verantwortung. Ich nehme Michelle in Schutz und jetzt werde ich alleine gelassen?", wettert der Reality-TV-Teilnehmer weiter. Darüber hinaus habe er nie gesagt, eine "weiße Weste" zu haben und nie geleugnet, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben. "Aber wenn ich als Vater, als werdender Vater, Verantwortung übernehme, stehe ich natürlich dafür gerade. Wenn ich dann aber alleine gelassen werde von der Mutter meines Kindes – ehrlich, Respekt", versucht er sich zu verteidigen.

Fans der ehemaligen Bachelor-Kandidatin vermuteten schon vor ihrem Geständnis, dass sie Opfer häuslicher Gewalt geworden war. Sie zeigte sich im Netz mit einem blauen Auge, erklärte jedoch, sie sei gemeinsam mit ihrem Ex in eine Schlägerei in einem Klub verwickelt worden. Gestern veröffentlichte Michelle dann ein Video auf ihrem Social-Media-Account, in dem sie ihre Wahrheit schilderte. "Es stimmt, das blaue Auge kam von ihm und es ist nicht im Klub passiert. Es fällt mir nicht leicht, darüber zu reden, weil das geht nicht von jetzt auf gleich, dass ich das alles verarbeiten kann", offenbarte sie und ergänzte: "Ich habe immer gesagt, niemals würde ein Mann gegen mich die Hand erheben. Wenn das nur einmal passieren würde, wäre ich weg. Ich war nicht sofort weg."

TikTok / cemhuth Cem Huth, ehemaliger "Temptation Island V.I.P."-Verführer

TikTok / michelleschellhaas Michelle Schellhaas im Mai 2025

