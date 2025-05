Michelle Schellhaas fassungslos: Ex Cem dementiert Vorwürfe

Michelle Schellhaas (29) offenbarte kürzlich, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein. Kurz darauf meldete sich ihr Ex Cem Huth zu Wort und dementierte die Vorwürfe: Er behauptete, er habe die Geschichte gemeinsam mit der Reality-TV-Bekanntheit erfunden, um sie zu schützen. Michelle reagiert nun auf diese Aussage – und betont in ihrer Instagram-Story, er mache genau das, "was er mir die ganze Zeit angedroht hat – dass er mich zerstören will und wird und noch so viel mehr." Sie stellt aber klar: Die Wahrheit wird noch ans Licht kommen. "Nur zum Thema mit dem Schlagen: Musste ich nicht auf [Mallorca] das Video dreimal neu drehen? Ich glaube nicht, dass du weißt, dass ich die anderen zwei Videos nie gelöscht habe", erklärt die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin.

In ihrer darauffolgenden Story liefert sie den Beweis: Michelle veröffentlicht einen Clip, in dem sie erzählt, sie habe das blaue Auge durch eine Schlägerei in einem Klub bekommen. Dem ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Verführer passt jedoch nicht, wie sie die Geschichte erzählt. "Lösch das Video, fang neu an", ist er aus diesem Hintergrund zu hören. "Jetzt sag noch mal, dass ich lüge und du mich nicht geschlagen hast", schreibt die einstige Bachelor-Teilnehmerin dazu. Sie steht jedoch nicht allein da: Rebecca Ries stellt sich unterstützend auf ihre Seite und stärkt ihrer Freundin den Rücken. "Ich habe dafür keine Worte mehr, außer dass alles von A bis Z einfach gelogen ist. Michelle wird euch in den nächsten Tagen auf jeden Fall aufklären und die Wahrheit kommt ans Licht", schreibt der Realitystar in seiner Story und fügt hinzu: "Bitte folgt ihm einfach nicht, das ist genau das, was er will. [...] Ich könnte so viel sagen, doch ich tue es einfach."

Cem äußerte sich kurz nach Michelles Offenbarung auf seinem Social-Media-Account. Er wies allerdings nicht nur die Anschuldigungen von sich, sondern behauptete außerdem, Michelle erwarte derzeit ein Kind von ihm. Der Reality-TV-Teilnehmer schilderte, er habe das Statement-Video der 29-Jährigen gemeinsam mit ihr geplant, da sie ihre Kooperationspartner verloren habe. "Dann habe ich gesagt: 'Weißt du was? Ich übernehme die Verantwortung, sag einfach, ich bin das gewesen.' Für dein Kind, das du jetzt gerade hast, für das Kind, das du in deinem Bauch trägst. Ja, Michelle ist schwanger", versuchte er sich zu verteidigen.

Instagram / michelleschellhaas Michelle Schellhaas

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Realitystar