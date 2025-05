Michelle Schellhaas wurde wohl Opfer von häuslicher Gewalt

Es sind erschreckende Aufnahmen: Michelle Schellhaas (29) zeigt sich in mehreren Videos auf TikTok mit einem blauen Auge. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin ein Statement, in dem sie erklärte, dass sie zusammen mit Cem Huth feiern gewesen sei und dort in eine Schlägerei verwickelt wurde. "Wir waren im Klub und da ist es eskaliert. Es sind Leute auf meinen Freund losgegangen und haben ihn zusammengetreten. Ich bin dazwischen gegangen und habe auch eine abbekommen", schildert Michelle in dem Clip.

Die Fans der TV-Bekanntheit sind in großer Sorge und vermuten, dass die Story möglicherweise nicht ganz der Wahrheit entspricht. Denn: In dem aktuellsten Video auf der Social-Media-Plattform zeigt sich die schöne Blondine sichtlich emotional. Sie fasst sich an den Kopf, während sich ihre Augen mit Tränen füllen. "Ich bin einfach leer... Es ist viel passiert, es tut mir leid, dass nichts mehr kam die Tage von mir, ich werde schon bald wieder die alte Michi sein, versprochen. Ich hab euch lieb und dann werde ich euch alles erklären", lässt die 29-Jährige ihre Fans wissen.

Im Netz äußerten sich bereits mehrere TV-Kollegen zu dem Vorfall – darunter Lisa Marie Straube (24) und Rebecca Ries. "Es gibt Männer, die wollen anfangen, im TV Fuß zu fassen [...], dann kommt aber raus, dass sie in der Vergangenheit massiv Scheiße gebaut haben (Frauenschläger sind) und aus der ganzen Show rausgeschnitten wurden", erklärt die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin auf Instagram, ohne dabei einen Namen zu nennen. Rebecca ergänzt: "Weil man merkt, ohne eine Frau aus der Öffentlichkeit kommt man nicht weit, schnappt man sich meine Freundin und tut so, als wäre man der beste Mann auf der Welt. Auch sie wurde Opfer von deiner Gewalt [...]. Mittlerweile habe ich jeglichen Respekt vor dir verloren."

Instagram / michelleschellhaas Michelle Schellhaas im April 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Dezember 2024