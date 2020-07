Überraschende Nachrichten bei Tove Lo (32). Die schwedische Sängerin und Songwriterin ist vor allem durch ihren Song "Habits" aus dem Jahr 2014 bekannt. Über Social Media hält die 32-Jährige ihre fast zwei Millionen Follower über ihre Musik regelmäßig auf dem Laufenden. Ihr Privatleben lässt sie dabei weitestgehend außen vor – deshalb dürften sich ihre Fans über diese News jetzt besonders freuen: Tove hat heimlich geheiratet!

Das bestätigte die Musikerin jetzt selbst via Instagram. In ihrer Story postete sie ein Bild von sich und ihrem langjährigen Freund Charlie Twaddle. Die beiden tragen ihre Hochzeitsroben und halten ihre Eheringe in die Kamera. Zu dem Selfie schreibt sie lediglich "Ups" während das Pärchen offenbar gespielt überraschte Gesichter macht. Ihr Hochzeitskleid ist mit Spitze verziert, dazu trägt Tove tropfenförmige Ohrringe und eine dazu passende Kette. Über ihren großen Tag gab das frischgebackene Ehepaar darüber hinaus keine weiteren Details preis.

Schon vor einigen Wochen hatten die Beauty und ihr Liebster etwas zu feiern: Charlie hatte Geburtstag. Zu seinem Ehrentag hinterließ ihm seine Partnerin besonders liebe Worte im Netz: "Herzlichen Glückwunsch an die Liebe meines Lebens", kommentierte Tove einige Pärchen-Schnappschüsse.

Getty Images Tove Lo, Sängerin

Instagram / tovelo Charlie Twaddle und Tove Lo

Instagram / tovelo Tove Lo und ihr Ehemann Charlie



