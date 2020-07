Das Babybauch-Versteckspiel von Nicki Minaj (37) hat definitiv ein Ende! Die Rap-Queen machte ihre erste Schwangerschaft nach anhaltenden Gerüchten am 20. Juli endlich offiziell. Zuvor ahnten ihre Fans schon, dass sie in freudiger Erwartung sein könnte – immerhin schien sie auf Fotos zu einer Kollabo mit dem Rapper 6ix9ine (24) eine etwas rundere Körpermitte zu haben. Nun ist klar, dass Nicki und ihr Mann Kenneth Petty tatsächlich demnächst Eltern werden. Ihren kugelrunden Bauch zeigt die "Anaconda"-Interpretin jetzt sogar ganz prominent in einem neuen Musikvideo.

Zusammen mit A$AP Ferg stand Nicki kürzlich im Aufnahmestudio – und nun auch vor der Kamera: Auf Instagram teilte die Chartstürmerin erste Bilder aus dem Video zu "Move Ya Hips". Darin trägt sie einen bunten Bikini, der ihre Babykugel enorm in Szene setzt. Dazu trägt sie eine rosafarbene Perücke – ob das wohl schon ein Hinweis auf das Geschlecht ihres Kindes sein könnte? Denn dieses Detail hat die 37-Jährige ihren Fans bisher noch nicht mitgeteilt.

Zumindest nicht offiziell – allerdings teilte Nicki bereits einen kurzen Clip, in dem Babyklamotten zu sehen waren. Und wie spitzfindige Follower herausfanden, gehören die Teile zur Jungs-Kollektion der Marke Burberry. Welches Geschlecht das Baby aber nun wirklich haben wird, dürfte in jedem Fall bald ans Licht kommen: Der Größe von Nickis Babybauch nach zu urteilen, ist der Entbindungstermin nicht in allzu ferner Zukunft.

Instagram / nickiminaj Kenneth Petty und Nicki Minaj 2020

Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Tekashi69 im Juni 2020

Getty Images Nicki Minaj im August 2017



