Was steckte hinter dieser heftigen Reaktion? In der vergangenen Folge von Kampf der Realitystars wurde es ganz schön dramatisch: Sandy Fähse (35) warf Annemarie an den Kopf, dass ihr Freund Tim Sandt einst in einer Beziehung mit einer Berlin - Tag & Nacht-Kollegin gewesen sei. Die Sängerin hörte das zum ersten Mal und brach in Tränen aus, obgleich diese Liaison bereits fünf Jahre zurückliegt. Gegenüber Promiflash verriet die Schlagersängerin nun, warum sie diese Information so sehr verletzte!

Der Grund sei letztendlich das allgemeine Verhältnis zu Sandy gewesen: "Er hat ab Tag eins regelmäßig gestichelt." Sie sei dumme Sprüche durch das Showgeschäft bereits gewohnt, aber sobald es um eine geliebte Person geht, die nicht vor Ort ist, um sich wehren zu können, reiße ihr Geduldsfaden recht schnell. "Da kam viel zusammen, die permanente Anspannung, die Hitze, Sehnsucht nach meinem Freund und da reichte eben ein Funke", verteidigte die Blondine ihre emotionale Reaktion. "Für mich war der ausschlaggebende Punkt nicht irgendeine 'Berlin – Tag & Nacht'-Darstellerin – er hat es einfach so klingen lassen, als wäre Tim damals ja auf nichts Ernstes aus gewesen. Und als dann fiel, er habe 'einen gewissen Ruf', war das zu viel", resümierte sie.

Die Unterstellungen des einstigen Laiendarstellers haben sie in der Ausnahmesituation in dem TV-Format wohl schlichtweg verunsichert: "Wir sind seit drei Jahren ein Paar und haben fast jeden Tag miteinander verbracht. Ich hätte es besser wissen müssen", erläuterte die DSDS-Bekanntheit weiter. Schließlich wisse sie am besten, wie ungerecht es sei und wie machtlos man sich fühle, wenn man negativ dargestellt wird.

Anzeige

Instagram / sandy.faehse Sandy Fähse, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld mit ihrem Freund Tim



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de