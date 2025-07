Die zwei fliegen im "Kampf der Realitystars"-Halbfinale raus

Im Kampf der Realitystars-Halbfinale wurde es dramatisch: Von fünf verbliebenen Kandidaten sollten nur drei den Sprung ins große Finale schaffen. Dennis Lodi, Martin Angelo (31), Laura Blond, Jona Steinig (29) und Tara Tabitha (32) mussten sich dem Schicksal stellen, das durch ein Glücksrad und Umschläge bestimmt wurde. Dabei wählte jeder Spieler zwei Namen, die ihre Chancen auf die nächste Runde beeinflussen sollten. Doch nicht alle hatten das Spielsystem verstanden. So setzte beispielsweise Dennis sich und Mitstreiter Jona auf ein Feld in der Hoffnung, dass, wenn das Feld getroffen wird, beide weiter sind – aber das war ein Fehler. Die Spielregeln besagten, dass die zwei Kandidaten, die sich auf dem getroffenen Feld befinden, zwei Umschläge bekommen. In dem einen Umschlag befand sich das Ticket ins Finale, in dem anderen Umschlag die Nachricht, dass der Kandidat die Sala verlassen muss.

Und tatsächlich traf es nach dem Drehen des Glücksrads genau die zwei. Dennis zog den ersten Umschlag – und es war die Niete: Somit war Dennis raus, er durfte nicht ins KDRS-Finale einziehen und musste die Sala verlassen. Jona hingegen war damit der Glückliche, der den Umschlag mit dem Ticket ins Finale gezogen hat. Doch wie zuvor angekündigt, durften nur drei Personen ins Finale einziehen – und nun hatte Jona die Qual der Wahl. Der Germany Shore-Star musste entscheiden, wer von ihnen, ob Tara, Laura oder Martin, ihn begleitet.

"Ja, ich nehme meine beiden Mädels mit ins Finale", entschied sich Jona für Laura und Tara. Diese Wahl bedeutete das Aus für Martin, der damit den Traum vom großen "Kampf der Realitystars"-Finale und dem Preisgeld von 43.100 Euro begraben musste. "Dass ich den Kürzeren ziehe, ist ja klar. Die sind so ihre kleine Gang. Meine Leute sind leider alle raus, sonst würde das vielleicht anders aussehen", verabschiedet sich Martin erhobenen Hauptes. Und Dennis entschuldigt sich abschließend bei seinen Fans, verspricht, dass er alles gegeben hat und zeigt sich dankbar für all diejenigen, die an ihn geglaubt haben.

Anschließend steht nur noch die finale Challenge und die zehnte und letzte Stunde der Wahrheit an. Und wer das große Finale gar nicht mehr abwarten kann: Achtung Spoiler! Dieser Star holt sich den diesjährigen "Kampf der Realitystars"-Sieg, das Preisgeld und trägt nun den Titel "Realitystar des Jahres 2025".

RTLZWEI Die KDRS-Kandidaten in der Sala

RTLZWEI Dennis Lodi, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTLZWEI Martin Angelo, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

RTLZWEI Arabella Kiesbauer in der finalen Stunde der Wahrheit bei KDRS 2025