Diesen Urlaub können Herzogin Kate (38) und Prinz William (38) sicherlich richtig genießen! Genau wie jeder normale Bürger gönnen sich auch die royalen Turteltauben gerne mal eine Auszeit. Während andere Mitglieder der Königsfamilie in die Karibik fliegen oder unter der Sonne Afrikas brutzeln, halten es die Cambridges in diesem Jahr relativ bodenständig: Kate und William besuchen mit ihren Kids Queen Elizabeth II. (94) in Schottland!

Das enthüllte nun ein Insider gegenüber The Sun. Nach fünf Wochen Abstand aufgrund des Lockdowns wollen Kate und William endlich wieder Zeit mit der Chef-Monarchin verbringen. Dafür soll die fünfköpfige Familie ihre Koffer packen und nach Balmoral Castle reisen wollen – das ist die königliche Unterkunft der Queen, in der diese jährlich zwölf Wochen residiert. Das Anwesen soll in der Zwischenzeit entsprechend hergerichtet werden: "Alles wird vorbereitet, damit kein Ansteckungsrisiko mehr besteht!"

Und auch Prinz Charles (71) soll sich der lustigen Gesellschaft anschließen wollen: Laut dem Informanten will sich der Thronfolger ebenfalls schon bald auf den Weg nach Aberdeenshire machen. "Er freut sich darauf, endlich wieder Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen!", versicherte die Quelle.

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate auf dem Weg zu einem Gottesdienst in Crathie

Andrew Milligan/Empics/Action Press Balmoral Castle in Aberdeenshire, Schottland

Getty Images Prinz Charles im Jahr 2020



