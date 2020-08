So kriegen ihre Fans Alma (24) selten zu Gesicht! Mit dem Feature auf Felix Jaehn (25) Hit "Bonfire" gelang der Sängerin der musikalische Durchbruch. Inzwischen arbeitete sie mit Musikgrößen wie French Montana (35) und Martin Solveig (43) zusammen. Jetzt wurde es für Alma aber offenbar Zeit für eine Verschnaufpause. Mit ihrer Partnerin im Schlepptau machte sie einen Trip durch Finnland. Dabei gewährte sie ihren Fans einen ganz unverblümten Einblick in ihr Privatleben!

Auf dem Instagram-Schnappschuss streckte die Grünhaarige frech ihre Zunge raus, während ihre Freundin Natalia sichtlich erschöpft ihren Kopf abstützte. Von Schminke und sorgfältig ausgewählten Looks keine Spur: Herrlich normal zeigte sich das Liebespaar auf einer Bank im Freien vor einem finnischen See, nachdem es offenbar den ganzen Tag Unternehmungen anstellte. Während Alma und Natalia sich auf anderen Pärchen-Pics gekonnt in Szene setzen, haben sie wohl kein Problem damit, auch mal mit müden Blick abgelichtet zu werden.

Seit über drei Jahren gehen die 24-Jährige und ihre Herzensdame bereits gemeinsam durch dick und dünn. Natalia erlebte somit auch hautnah die ersten internationalen Erfolge ihrer Freundin im Musikbusiness mit. Während Alma sich weiterhin ihrer Musikkarriere widmet, ist Natalia dafür bekannt, sich als Menschenrechtsaktivistin für verschiedene internationale Organisationen einzusetzen.

Instagram / nataliakallio Natalia Kallio und Alma, 2020

Instagram / nataliakallio Alma und Natalia Kallio, 2020

Getty Images Alma im Jahr 2018



