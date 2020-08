Der Beauty & The Nerd-Teilnehmer Sven zeigt seine neue Liebe! Vor einigen Wochen war der Rheinländer noch Kandidat in der Kuppel-Spieleshow, aus der sein Mitstreiter Illya als Sieger hervorging. Neben seiner Beauty Victoria machte Sven in der Sendung offenbar nicht nur eine optische Verwandlung durch. Beim großen Wiedersehen nach dem Finale gab er an, tatsächlich eine Freundin gefunden zu haben! Jetzt veröffentlichte Sven das erste Pärchen-Selfie von sich und seiner neuen Flamme!

"'Meine Mutter ist die einzige Frau in meinem Leben' ist nicht mehr akkurat!", stellte der Reality-TV-Star unter dem Instagram-Schnappschuss klar. Daraufhin verkündete er: "Hier ist es – das von vielen gewünschte Bild mit meiner bezaubernden Freundin." Auf dem Pic wirkte das Liebespaar überglücklich und grinste freudestrahlend in die Kamera. Zwei Monate nach Drehschluss von "Beauty & The Nerd" habe er seine Liebste namens Jazzy gefunden. Das sei gegen Ende letzten Jahres gewesen.

Im Netz seien sich die beiden Verliebten das erste Mal begegnet. Daher ist Sven gegenüber virtuellen Partnerbörsen sehr positiv eingestellt. "Ohne Online-Dating hätte ich die mittlerweile wichtigste Person in meinem Leben wohl nie kennengelernt!", war sich der 25-Jährige sicher. "Ein Hoch auf das digitale Zeitalter!", freute er sich.

Instagram / schmuddelsven "Beauty & The Nerd"-Kandidat Sven im Jahr 2020

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"

Instagram / schmuddelsven Sven, "Beauty & The Nerd"-Kandidat 2020



