Liebes-News von Beauty & The Nerd-Teilnehmer Sven! Der Rheinländer machte in den vergangenen Wochen in der Reality-TV-Show eine echte Verwandlung durch: Noch zu Beginn war der Computerfreak mit Brille, Socken in Sandalen und Cargo-Shorts aufgetreten – nach dem Umstyling durch seine Beauty Victoria zeigte er sich dann total lässig und mit cooler Frise. Doch nicht nur seine Optik hat sich seit der Sendung total verändert: Auch in Svens Liebesleben ist es seitdem rundgegangen. Der 25-Jährige hat jetzt sogar eine Freundin!

Das enthüllte der Bartträger am Donnerstagabend beim großen Wiedersehen nach dem Finale: "Ich habe mittlerweile eine Freundin gefunden!" Der selbsternannte Nerd erklärte zudem, er hätte ohne die Show niemals das Selbstvertrauen gehabt, ein Mädchen anzusprechen. Nun laufe es aber bestens: "Das ist auch eher so ein kleines Nerdy-Girl!", schwärmte er.

In einer der Sendungen des Formats hatte Sven bereits offen zugegeben, noch Jungfrau zu sein. Ob sich das inzwischen geändert hat, verriet er zwar nicht – jedoch deutete er mit schelmischem Blick an: "Ich habe Erfahrungen mit Frauen gemacht."

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Der "Beauty & The Nerd"-Cast von 2020

Instagram / xvictoriaxvcx Victoria, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Arne Weychardt/istock Die Finalisten von "Beauty & The Nerd"; Elias, Annabel, Illya, Kim, Sven und Victoria



