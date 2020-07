Sven ist mit dem Beauty & The Nerd-Finale alles andere als zufrieden! Vor wenigen Wochen war die Kuppel-Spieleshow in die letzte Runde gegangen. Im großen Finale hatten Illya und Kim das Rennen gegen ihre Konkurrenten Elias und Annabel für sich entscheiden können. Allerdings war noch vor der Ausstrahlung der Sendung ans Licht gekommen, dass der angebliche Nerd Illya in Wirklichkeit ein Schauspieler ist, der sich sogar in einer Beziehung befindet! Dass er dennoch zum Sieger gekürt wurde, kann sein einstiger Mitstreiter Sven nicht verstehen!

In einem Gespräch mit Promiflash spricht der 25-Jährige jetzt über den Ausgang der Show und stellt klar: "Ich gönne Illya den Sieg tatsächlich so gar nicht." Er kann offenbar nicht verzeihen, dass sein Konkurrent "unter falschen Vorwänden" bei der Sendung mitgemacht hat. In Svens Augen habe Illya allen nur etwas "vorgegaukelt", weshalb Ersterer sich gewünscht hätte, dass den Show-Sieg "dann auch jemand holt, der es verdient hat".

Dass Illya das Format trotz seiner Lüge gewonnen hat, scheint allerdings nicht alle ehemaligen Beauty & The Nerd-Kandidaten zu stören: Flamur nimmt die Situation sogar sehr gelassen und erklärt: "Es ist halt, wie es ist. [...] Er hatte die Challenges ja trotzdem so gewonnen, ob er nun eine Freundin hat oder nicht. Auch Elias scheint keinen Groll zu hegen und als Zweitplatzierter zufrieden zu sein: "Man war kurz davor, den ersten Platz zu erreichen, aber hat dann versagt. Aber es war trotzdem eine Leistung, würde ich sagen."

Instagram / dragonillya Illya, Teilnehmer bei "Beauty & The Nerd" 2020

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Arne Weychardt/istock Die Finalisten von "Beauty & The Nerd"; Elias, Annabel, Illya, Kim, Sven und Victoria

ProSieben/Arne Weychardt Illya von "Bauty & The Nerd" beim Umstyling



