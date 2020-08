Viola Kraus (29) packt aus! 2017 nahm die Münchnerin an der Kuppelshow Der Bachelor teil. Seitdem ist sie vor allem auf Social Media präsent und versorgt ihre Fans dort mit den verschiedensten Inhalten rund um die Themen Mode, Beauty oder Reisen. Doch nun widmet sich Viola einer sehr ernsten Angelegenheit und spricht offen über ein beunruhigendes Erlebnis in ihrer Vergangenheit: Sie wurde von einem Manager sexuell belästigt.

Vor wenigen Tagen erzählte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story, dass sie von einem Manager ein Bild seines erigierten Geschlechtsteils erhalten habe. Auf Nachfrage von Promiflash erklärte sie nun: "So etwas ist schlichtweg sexuelle Belästigung und ich war wirklich angewidert! Aber auch sehr eingeschüchtert!" Sie sei zu diesem Zeitpunkt neu im Medienbusiness gewesen und habe sich nicht getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. "Also habe ich es einfach verschwiegen. Eigentlich weiß keiner davon. Ich habe mit meinen engsten Freundinnen mal darüber gesprochen und die haben mich auch zusätzlich bestärkt, das zu erzählen", fügte die TV-Bekanntheit hinzu. Sie wolle nun darauf aufmerksam machen und vermeiden, dass andere Künstlerinnen oder Mädchen einer solchen Situation ausgesetzt werden.

Zudem betonte Viola, dass sie damals nicht auf das Foto eingegangen sei – und stellte klar: "So etwas gehört schlichtweg abgeschafft und ich hoffe, dass das zukünftig unterbunden und bestraft wird." Dennoch habe sie bisher davon abgesehen, den Fall zur Anzeige zu bringen.

Anzeige

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus, TV-Gesicht

Anzeige

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus im Mai 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de