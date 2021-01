Was Jil Rock wohl dazu sagt? Der ehemalige Bachelor Oliver Sanne (34) schied überraschenderweise vor dem Dschungelshow-Halbfinale im Kampf um das goldene Ticket nach Australien aus. Doch auch schon vor seinem TV-Aus sorgte der Reality-TV-Star für Gesprächsstoff – seine Machosprüche in der Sendung eckten bei einigen Zuschauern mächtig an. Viola Kraus (30), Kandidatin einer anderen "Bachelor"-Staffel, überraschen derartige Äußerungen nicht – schließlich hat sie ihn laut eigener Aussage sogar schon mal beim Fremd-Flirten ertappt!

Im Fernsehen begegneten die beiden sich bislang noch nicht – jedoch liefen sich die beiden TV-Gesichter bereits mehrfach bei diversen Events über den Weg. "Ich habe Oliver bei Misswahlen sehr machohaft kennengelernt und er hatte auch keine Probleme – trotz Freundin, die dabei war – mit mir und anderen Missen zu flirten", erinnerte sich die Beauty im Bild-Interview. Für Viola sei das überhaupt nicht in Ordnung. "Mit Mädels zu flirten, während die eigene Freundin im Hotelzimmer liegt und schläft, ist für mich ein No-Go", sagte die 30-Jährige.

Auch Jil gegenüber finde sie diese Performance respektlos: "Schon während der Misswahl, als seine Freundin noch dabei war, hat er mit vielen Blicken die Mädels fast ausgezogen. Echt ekelhaft", ärgerte sich Viola. Nicht so dramatisch sieht es Reality-TV-Kollegin Carina Spack (24): "Oliver war nun mal der Bachelor und er lebt diese Rolle auch gerne aus. Aber ich glaube, er meint das nicht so ernst, das ist einfach sein Humor."

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus, Influencerin

Instagram / jil.rock Oliver Sanne und Jil Rock

Instagram / oliversanne.coaching Jil Rock und Oliver Sanne im Oktober 2020

