Mit wem ist Viola Kraus (30) denn hier unterwegs? 2017 buhlte die Münchnerin um das Herz des Bachelors Sebastian Pannek (35) – schaffte es aber lediglich auf den dritten Platz. Auch danach sah es in Sachen Liebe eher weniger rosig bei ihr aus. Dafür scheint sie sich in ein Land verguckt zu haben: Anfang des Jahres flog sie nämlich spontan nach Mexiko und ist bis heute dortgeblieben. Hat sie in dem sonnigen Staat nun etwa ihr Herz verloren? Im Netz zeigte sich Viola nun mit einem Mann!

In ihrer Instagram-Story ließ sie ihre Follower an einem Motorradausflug teilhaben. Doch die Beauty fährt die Maschine nicht selbst, wie man im Rückspiegel erkennen kann. So sah man, wie Viola sich sanft an einer Männerbrust festhielt und diese sogar liebevoll dabei kraulte! Eine vielsagende Geste. Ist die 30-Jährige wieder in festen Händen?

Bereits in einem Promiflash-Interview im Juni gab Viola keine konkrete Auskunft über ihren Beziehungsstatus. "Sagen wir so, ich lerne wirklich tolle und interessante Menschen kennen", meinte sie lediglich. Doch mit diesen Aufnahmen heizt sie die Gerüchteküche rund um eine neue Liebe definitiv an.

Instagram / viola.kraus Viola Kraus, "Der Bachelor"-Bekanntheit

Instagram / viola.kraus Viola Kraus in Mexiko

Instagram / viola.kraus.official Verified Viola Kraus, 2020 in Obertauern

