Hätte Viola Kraus (31) lieber in der aktuellen Bachelor-Staffel mitgemacht? Die einstige Miss München kämpfte 2017 in dem Dating-Format um das Herz von Sebastian Pannek (35). Sie schaffte es sogar unter die Top drei – kurz vor dem Finale war für sie allerdings Schluss. Beim diesjährigen Rosenkavalier Dominik Stuckmann (30) sind momentan noch sieben Frauen im Rennen. Doch hätte der Unternehmer auch Viola von sich überzeugen können?

Im Interview mit Promiflash erzählte die 31-Jährige: "An sich, finde ich, ist Dominik ein sympathischer Kerl und auch attraktiv." Er sehe Sebastian in ihren Augen sogar ziemlich ähnlich. "Er könnte sein jüngerer Bruder sein. Allerdings finde ich ihn etwas 'grün hinter den Ohren'", fügte die Influencerin hinzu. Der Immobilienunternehmer mache auf sie einen sehr jungen Eindruck, was aber nicht unbedingt etwas mit seinem Alter zu tun habe: "Seine Aussagen [...] wirken irgendwie hohl. Aber ich möchte ihn nicht überkritisieren. Er ist ein netter junger Typ, aber für mich nicht das, was den Bachelor ausmacht."

Darüber hinaus sei Viola der Meinung, dass man als Zuschauer schnell merke, welche Damen bei Dominik gute Karten haben, es aber auch immer mehr werden würden. Ihre persönlichen Favoritinnen seien Anna Rossow (33) und Nele Wüstenberg (28) – die ehemalige Reality-TV-Kandidatin merkte jedoch an: "Sie passen nicht wirklich zu Dominik. Da sind sie ihm einfach einiges voraus." Dennoch glaube sie, dass die beiden weit kommen werden, zusammen mit ihrer Konkurrentin Jana-Maria Herz (30).

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

RTL Sebastian Pannek und Viola Kraus

Anzeige

Instagram / viola.kraus Viola Kraus, Bachelor-Kandidatin 2017

Anzeige

RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei "Der Bachelor"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de