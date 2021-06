Was hält Viola Kraus (30) so lange am anderen Ende der Welt? Anfang des Jahres überraschte die einstige Bachelor-Kandidatin ihre rund 40.000 Instagram-Follower mit einer anscheinend spontanen Reise nach Mexiko. Schon damals erklärte sie Promiflash, dass sie noch nicht wisse, wie lange sie bleiben wolle. Und daraus sind mittlerweile über drei Monate geworden! Hat Viola unter der mexikanischen Sonne etwa einen neuen Partner gefunden?

So richtig konkret will Viola auf dieses Thema auf Nachfrage von Promiflash nicht eingehen: "Sagen wir so, ich lerne wirklich tolle und interessante Menschen kennen." Das Land und vor allem ihr Job vor Ort haben es der Münchnerin auf jeden Fall sehr angetan. Aktuell unterstützt sie beispielsweise eine Auffangstation für Straßenhunde. Die Erlebnisse und Erfahrungen in den vergangenen Monaten hätten auch ihre Art zu leben geprägt: "Ich esse kein Fleisch mehr und auch nur geringfügig Fisch. Die Reise hier ist auch eine Reise zu einem bewussteren Lebensstil und öffnet mir in vielerlei Dingen die Augen. Manchmal kann das auch grausam sein, wenn ich beispielsweise den ganzen Müll sehe, der auf der Welt verteilt ist", erklärt sie.

Auch wenn Viola ab und zu mit der Kriminalität Mexikos konfrontiert wird, könne sie sich durchaus vorstellen, noch einige Zeit länger dortzubleiben. "Ich fühle mich sehr mit dem Land verbunden, und das merken tatsächlich auch meine Follower", berichtet die Influencerin. Spätestens im Sommer soll es voraussichtlich aber wieder für eine gewisse Zeit zurück nach Deutschland gehen, um einige Dinge zu organisieren. Wohin es Viola anschließend verschlagen wird, weiß sie noch nicht.

Privat Viola Kraus in Mexiko im Mai 2021

Privat Viola Kraus mit einem mexikanischen Straßenhund

Privat Viola Kraus vor der Küste Mexikos

