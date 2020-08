Dieser Prank kommt die TikTok-Stars Alan und Alex Stokes (23) teuer zu stehen! Seit einigen Jahren machen die Zwillinge mit fiesen Streichen von sich reden. Dabei legen sie sich nicht nur gegenseitig rein, sondern wählen als Schauplatz der Aktionen gerne auch mal öffentliche Orte und führen damit unbeteiligte Personen aufs Glatteis. Das sorgte bislang für eine beachtliche Anhängerschaft – allein auf TikTok folgen ihnen über 25 Millionen Fans. Ein Prank brachte den Brüdern jetzt aber mächtig Ärger ein: Weil sie für ein Video so taten, als würden sie eine Bank ausrauben, wurden sie festgenommen!

Am 15. Oktober 2019 haben die Stokes-Twins das YouTube-Video gedreht, das sie jetzt in Schwierigkeiten bringt: In Schwarz gekleidet, mit Sturmhaube vorm Gesicht und Sporttaschen voller Geldscheinen unterm Arm rennen sie durch eine Einkaufsstraße in Kalifornien. In dem Clip verwehrt ihnen ein Taxifahrer die vermeintliche Fluchthilfe. Weil umstehende Passanten dachten, die Influencer wollten das Auto klauen, verständigten sie die Polizei – und die traf mit 15 Beamten dann auch ein. Den unbescholtenen Fahrer hielten sie sogar mit vorgehaltener Waffe fest, bis klar wurde, dass er nichts mit dem Raub-Prank zu tun hatte.

Alan und Alex kamen zunächst mit einer Verwarnung davon, jetzt wurde allerdings ein Verfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Im schlimmsten Fall drohen den Zwillingen vier Jahre Gefängnis. Der verantwortliche Bezirksstaatsanwalt Todd Spitzer sagte gegenüber BBC, dass die Polizisten in dem Glauben eingetroffen waren, dass es einen Überfall gab: "Stattdessen war es lediglich ein Versuch, im Internet mehr Follower zu generieren. Sie brachten damit die Öffentlichkeit und die Polizisten unnötig in Gefahr."

Getty Images Alex und Alan Stokes, TikTok-Stars

Instagram / imalanstokes Alan und Alex Stockes im März 2020

Instagram / imalexstokes Alex und Alan Stokes, Webvideoproduzenten

