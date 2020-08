Was sind Elene Lucia Ameurs No-Gos? Die Laiendarstellerin gehört in diesem Jahr zum Cast von Promi Big Brother. Bekannt ist die dunkelhaarige Schönheit vor allem durch ihre ehemalige Rolle als Zoè Schuster bei Berlin - Tag & Nacht. Nun begibt sie sich zum ersten Mal auf das Terrain der Reality-TV-Shows. Im Promiflash-Interview verrät sie nun vorab, mit welchen Vorsätzen sie in den Container zieht.

Nackt zu duschen ist eines der Dinge, die Elene nicht machen werde: "Ich schäme mich nicht für meinen Körper, ich habe einen sehr schönen Körper und finde mich auch nackt ganz schön, aber das möchte ich gerne für mich behalten." Ihre Eltern würden sich die Sendung anschauen, gerade deswegen werde sie auf nackte Haut weitestgehend verzichten. Auch in Sachen Techtelmechtel vor der Kamera hat die 26-Jährige eine Maxime, wie sie Promiflash erklärt: "Es kann sein, dass ich flirte, aber ich würde nichts mit ihm machen."

Ihre Mitbewohnerin Adela Smajic hat da eine ganz andere Haltung: Sie könne sich vorstellen, dort einen neuen Partner kennenzulernen – und auf Tuchfühlung mit ihm zu gehen. "Wenn es passiert, umso schöner. Auch Sex ist da für mich kein Problem", erklärt die ehemalige Schweizer Bachelorette.

Sat.1/Marc Rehbeck Elene Lucia Ameur für "Promi Big Brother" 2020

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur, 2019

Sat.1/Marc Rehbeck Adela Smajic für "Promi Big Brother" 2020

