Raus aus dem Container: So geht es Bea Peters nach Promi BB

Bea Peters (42) war dieses Jahr eine von 14 Bewohnern, die sich den zwei Wochen im berüchtigten Promi Big Brother-Container stellen wollten. Für die Reporterin war die Reise nach zehn Tagen allerdings wieder vorbei. Im Interview mit Promiflash bei den Bunte New Faces Awards verrät sie, wie es ihr jetzt, nach der Show, geht. "Ich habe das Gefühl, jeden Tag ein Kilo zugenommen zu haben. Dort hatte ich zehn Tage nichts gegessen und dann waren fünf Kilo runter. Jetzt habe ich gefühlt schon wieder sechs drauf", erklärt Bea zu Beginn

Doch nicht nur die Rückkehr ihres Gewichts nach der dürftigen Ernährung in der Show stimme die Reporterin glücklich. Durch die Teilnahme habe sie gelernt, wieder mehr Wert auf die einfachen Dinge zu legen. "Es ist schön, wieder in der normalen Welt zu sein. Man weiß die einfachsten Dinge wieder zu schätzen, einfach mit warmem Wasser duschen, mit Duschgel – einfach großartig!" Auf diesen alltäglichen Luxus mussten die Kandidaten während ihrer Teilnahme nämlich verzichten.

"Promi Big Brother" war nicht das erste Reality-TV-Format, an dem die 42-Jährige teilgenommen hat – und es wird wohl auch nicht das letzte sein. Wie sie Promiflash verrät, könne sie sich vorstellen, eine weitere Show zu besuchen. Was käme da infrage? "Ich kann ja nicht auf so eine Bums-Insel, weil ich verlobt bin. Da bleibt fast nur noch das Dschungelcamp. Oder Kampf der Realitystars, das wäre eine Sache, mit Spielen und so", meint Bea. Beim nächsten Mal brauche sie etwas mit Action: "Wir hatten sehr viel tote Zeit bei 'Promi Big Brother' und so was würde mich nerven!"

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Benedikt Müller Bea Peters, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ___bealicious___ Bea Peters, Journalistin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige