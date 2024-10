Elena Miras gibt erstes Statement zur Promi-BB-Teilnahme

Elena Miras (32) gehörte zur diesjährigen Promi Big Brother-Staffel. Ein medizinischer Notfall sorgte jedoch für das vorzeitige Aus des Realitystars. Danach wurde es still um sie – bis jetzt! In ihrer Instagram-Story meldet sie sich nun erstmals zu Wort und geht näher auf die Umstände ein, die sie zu ihrem Exit zwangen. "Es war alles halb so schlimm. Ich habe an diesem Morgen im Haus fast keine Luft bekommen, mir ging es körperlich sehr schlecht, wie sich danach herausgestellt hat", erzählt die einstige Love Island-Gewinnerin. Sie habe zu diesem Zeitpunkt nur noch 45 Kilogramm gewogen, was in Kombination mit dem Stress im Container zu viel für sie war. Mittlerweile gehe es ihr aber wesentlich besser.

Die 32-Jährige deutete bereits vor wenigen Tagen an, sich mit einem ausführlichen Statement zu ihrer Promi-BB-Teilnahme zu melden – und das sei auch jetzt noch der Fall. Sie habe nur Zeit gebraucht, "um wieder anzukommen" und Ruhe zu finden. "Ich habe euch ja gesagt, dass ich noch einige Sachen zu sagen habe. Vor allem, dass ich einfach keinen Bock mehr habe auf diesen ganzen Lügen, die ich mir gegeben habe, als ich ausgezogen bin. Was alles gesagt worden ist und wie gewisse Sachen dargestellt worden sind", betont Elena und führt fort: "Das wird kommen, damit ich einfach für mich abschließen kann und damit man mich auch versteht, weshalb ich in gewissen Situationen ein bisschen anders reagiert habe als gewünscht."

Darüber hinaus werde die Ex-Partnerin von Mike Heiter (32) für ihre Followern auch noch ein Video bezüglich ihrer Krankheit drehen, wegen der sie die Show frühzeitig verlassen musste. Sie gibt preis, das Resultat bekommen zu haben und sich in Behandlung zu befinden – weitere Details spart sie sich jedoch auf. "Ich bin froh, dass dieses Kapitel zu Ende ist und ich nie wieder etwas damit zu tun haben muss", stellt Elena außerdem klar und schließt ab mit: "An alle meine Hater: Ganz viel Liebe an euch – ihr könnt mich nicht kaputtmachen." Die Fans können also gespannt sein, was der Dschungelcamp-Star alles zu sagen hat. Elena ist nämlich bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. So auch, als sie kürzlich im Netz erklärte, warum sie beim "Promi Big Brother"-Finale fehlte. "Ich bin nicht im Finale dabei, weil ich entschieden habe, nicht länger den Clown zu spielen", stellte sie klar.

Joyn Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Instagram / elena_miras Elena Miras im Januar 2024

