Diese Promi-BB-Bewohner überraschten Daniel Lopes besonders

Daniel Lopes (47) traf in der aktuellen Staffel von Promi Big Brother auf einige Bekanntheiten aus der Reality-TV-Branche. Gegenüber Promiflash verriet der Popsänger, wer ihn während seiner Zeit im Container am meisten beeindrucken konnte. "Matze (28) hat mich positiv überrascht. Er ist sehr unscheinbar, aber anscheinend hat er einen guten Charakter", plauderte der gebürtige Brasilianer aus, merkte jedoch an: "Manchmal ist er etwas grob und rustikal, aber er hat mich sehr positiv überrascht."

Ein weiterer Mitstreiter konnte ebenfalls bei Daniel punkten, wie er im späteren Verlauf des Gesprächs enthüllte: "Max Kruse auch. Ich dachte, er ist irgendein Typ, mit dem ich überhaupt nicht klarkommen würde, aber der hat mich wirklich überrascht." Auf die Frage, ob einer der Teilnehmer einen weniger guten Eindruck hinterlassen habe, behauptete der Musiker: "Negativ wurde ich nicht überrascht, weil ich die alle nicht kannte."

Zwar konnte der "Unendlich"-Interpret letztendlich nicht den Sieg holen, während des Promiflash-Interviews kurz vor dem Ende der Show gab er trotzdem seine Meinung darüber ab, wem er die Krone gegönnt hätte: "Ich würde mir wünschen, dass Max den Sieg nach Hause holt. Nicht wegen des Geldes, sondern weil er die authentischste Person da drin ist." Aber auch einem weiteren Promi drückte Daniel ganz fest die Daumen: "Und Jochen Horst. Die beiden sind die ehrlichsten da drin."

Instagram / leli.hhn Matthias Höhn, Realitystar

Instagram / max.kruse10 Max Kruse, Fußballer

