Das hält Ex-Promi-BB-Star Gitta Saxx von Gewinnerin Leyla

Leyla Lahouar (28) ist die Promi Big Brother-Siegerin 2024! Für die ehemalige Containerbewohnerin Gitta Saxx (59) ist das keine Überraschung. "Ich freue mich sehr, dass Leyla gewonnen hat! Ich finde, egal, ob man sie jetzt mag oder nicht, hat die Leyla das Herz am rechten Fleck und das hat man gemerkt", erzählt sie Promiflash im Rahmen des Bunte New Faces Award Music 2024. Manche Zuschauer finden, dass die Influencerin dank ihrer riesigen Fangemeinde einen Vorteil hatte, doch das Model meint: "Wir haben schon viele Künstler gesehen, die eine riesige Community haben und als erstes geflogen sind. Am Ende zählt das Herz und nicht der Streit, so sieht es aus!"

Insgesamt war Gitta ein Fan der diesjährigen Staffel. "Ich war ja selbst schon drin und tatsächlich habe ich gedacht: 'Mensch, hätte ich lieber mal noch mal gewartet.' In der Staffel wäre ich sehr gerne dabei gewesen, weil es gute Gespräche gab. Es war eine gute Mischung – ich fand, es war ein toller Cast!" Besonders Mimi Fiedler (49) habe ihr sehr viel Freude bereitet, doch auch die Jungs fand die 59-Jährige toll.

Gitta ist schon seit 20 Jahren als DJane im Musikbusiness unterwegs, doch "Promi Big Brother" war für sie noch einmal eine ganz andere Erfahrung. "Es waren die intensivsten und emotionalsten zwölf Tage in meinem Leben", erklärte die Schwäbin in einem früheren Promiflash-Interview und betonte außerdem: "Ich bin an meine persönlichen Grenzen gegangen. Zum Beispiel habe ich meine Höhenangst überwunden. Es war die Reise meines Lebens."

